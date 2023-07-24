Пролетевшего через толпу гидроциклиста задержали РЕН ТВ: пролетевший на гидроцикле через пловцов в Нижнем Новгороде задержан

В Дзержинске задержали водителя гидроцикла, ранее пролетевшего сквозь группу участников заплыва X-Waters в Нижнем Новгороде, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, правоохранители задержали 40-летнего мужчину несколько часов назад.

Собеседник канала рассказал, что 23 июля, когда мужчина на гидроцикле пролетел сквозь группу пловцов в Нижнем Новгороде, он отмечал свой день рождения.

Ранее СМИ сообщали, что в результате инцидента, произошедшего во время массового заплыва через Волгу, серьезно никто не пострадал, но некоторые пловцы пожаловались на ссадины. Так, один из участников рассказал, что гонщик на гидроцикле зацепил ему ноги и отбил пятку.

Очевидица произошедшего ранее выразила уверенность, что мужчина на гидроцикле намеренно въехал в толпу спортсменов, поскольку не заметить их было невозможно. Она отметила, что нарушителю сигналили лодки и полицейский катер, однако среди организаторов и зрителей паники не было, никто не пострадал и все спокойно проплыли дистанцию. По словам спасателя, работавшего на заплыве, Спасатель, работавший на заплыве, в свою очередь, рассказал, что гидроциклисту пытались преградить путь, но на большой скорости ему удалось прорваться.