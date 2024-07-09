Пролет вражеского беспилотника над Волгоградской областью попал на видео Появились кадры летящего над городом Волжским беспилотника ВСУ

Фото: МО Украины

Беспилотник Вооруженных сил Украины, летящий над Волгоградской областью, сняли на видео, соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Волгоград». На размещенных кадрах видно, что дрон движется на небольшой высоте, пролет БПЛА сопровождается громким звуком его мотора.

Полет над ж/д вокзалом Волжского, — уточнили авторы канала.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что в ночь на 9 июля силами противовоздушной обороны и систем радиоэлектронной борьбы была пресечена атака беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. По его словам, в результате атаки загорелись нефтебаза и подстанция. О пострадавших он ничего не сообщил.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин также рассказал, что ВСУ пытались атаковать объекты на севере региона с помощью беспилотников. По его словам, атака успешно отражена, пострадавших нет.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки из-за атак Вооруженных сил Украины в регионе погибли четыре человека и были ранены еще 20 жителей. Он также проинформировал, что в Шебекинском городском округе утром 9 июля два населенных пункта были атакованы беспилотным летательным аппаратами ВСУ. По предварительной информации, пострадавших не было.