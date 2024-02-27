Прокурор запросил до 21 года иностранным наемникам «Азова» Прокурор запросил от 5 до 21 года колонии пятерым иностранным наемникам «Азова»

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

В ходе заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону прокурор запросил обвиняемым иностранным наемникам от пяти до 21 года лишения свободы, сообщает РИА Новости. Отмечается, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе в составе националистической бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Матиасу Густавссону, Векославу Пребегу, Джону Хардингу, прошу назначить каждому из них наказание в виде 21 года колонии, Дилану Хили — пять лет лишения свободы и Эндрю Хиллу — шесть лет лишения свободы, — сказал прокурор.

Российские военнослужащие взяли в плен командира роты из бригады «Азов», который рассказал о наемниках в рядах Вооруженных сил Украины в боях в Авдеевке, передает Минобороны РФ. В частности, в боевых действиях принимали участие канадские и грузинские бойцы.

Ранее колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине в страхе перед российскими беспилотниками, рассказал военнослужащий с позывным Чечо. По его словам, от дронов ВС РФ было «некуда спрятаться», поэтому мужчины решили спасать свои жизни. Одному из колумбийских военных пробило осколком челюсть, и Чечо помог ему покинуть опасный участок.