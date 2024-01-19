Прокурор запросил для Треповой почти 30 лет лишения свободы Обвинение запросило для Треповой 28 лет лишения свободы за теракт в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Государственный обвинитель запросил для Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, наказание в виде 28 лет лишения свободы, передает РИА новости. Кроме того, прокурор попросил выписать подсудимой штраф на 800 тысяч рублей.

Окончательно определить наказание Треповой в виде лишения свободы на 28 лет, — сказал обвинитель.

Ранее общая сумма гражданских исков к Дарье Треповой от пострадавших в результате взрыва в кафе на Университетской набережной достигла почти 50 млн рублей. Прения сторон начались в 1-м Западном окружном военном суде 19 января. В судебном заседании также примет участие Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Треповой после теракта. Девушка скрывалась у него дома после взрыва в кафе.

Трепова хотела отсидеться в шкафу у Касинцева, после чего планировала бежать, однако тот это понял и, собрав необходимые вещи, первым покинул квартиру. Однако выйти на улицу ему не удалось, поскольку на первом этаже его остановили сотрудники полиции. Вместе с полицейскими он вернулся в квартиру, где и была обнаружена Трепова. Девушка лежала на полу, укрываясь белой простыней.

В результате теракта в петербургском кафе на месте погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью.