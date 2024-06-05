Прокурор запросил для пырнувшей своего сына-младенца матери 12 лет В Башкирии прокурор потребовала посадить мать на 12 лет за покушение на сына

Прокуратура запросила для 22-летней матери из Белебея 12 лет лишения свободы за покушение на полуторагодовалого сына, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Осенью молодая мать, будучи в подпитии, ударил плачущего мальчика ножом в лицо и в живот. Ребенок выжил.

Государственный обвинитель запросил 12 лет лишения свободы женщине, обвиняемой в покушении на убийство малолетнего сына в Белебеевском районе. <...> Ночью в октябре 2023 года женщина после распития спиртных напитков со своими знакомыми разозлилась на плачь полуторагодовалого сына, нанесла ему несколько ударов кухонным ножом в область живота и лица и покинула квартиру, — сообщили в прокуратуре.

Разбирательство ведется по статье «Покушение на убийство малолетнего». Известно, что ребенок сейчас проживает с отцом. Свою вину девушка не признает.

Ранее в Зеленограде школьный педагог-психолог сильно избила шестилетнюю дочь. О следах от побоев правоохранителям сообщили сотрудники медучреждения, куда мать привела девочку. Женщина нанесла ребенку множественные удары поздним вечером 27 мая, а с жалобами на боли в груди девочка попала в поликлинику на следующий вечер.