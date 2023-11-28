Прокурор запросил 13 лет колонии экс-губернатору Пензенской области Прокурор запросил 13 лет колонии экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Иван Белозерцев

Прокурор запросил 13 лет колонии строгого режима для бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и 12 лет главе фармацевтической компании ООО «Биотэк» Борису Шпигелю по делу о взятках, передает РИА Новости со ссылкой на слова адвоката Алексея Шуварина. Заседание прошло в выездном формате в здании изолятора «Матросская тишина» из-за болезни Шпигеля.

Белозерцеву Ивану Александровичу гособвинитель запросил 13 лет колонии строгого режима, — сообщил адвокат.

Белозерцеву инкриминируют получение взятки в особо крупном размере и незаконный обороте оружия и боеприпасов. Шпигель вместе с супругой Евгенией и гендиректором компании «Фармация» Антоном Колосковым обвиняются в даче взятки. В качестве посредников в деле фигурируют родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков. Все подозреваемые находятся в СИЗО.

Ранее Генеральная прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать с Белозерцева и его подельников 9,9 млрд рублей. Как пояснили в надзорном ведомстве, указанная сумма была получена в результате коррупционных преступлений, поэтому ее необходимо обратить в доход государства. Уточняется, что в качестве ответчиков также заявлены компании группы «Биотэк».