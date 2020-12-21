Прокурор Якутии Олег Нарковский умер в 53 года

https://static.news.ru/photo/a9349d04-428d-11eb-ade1-fa163e074e61_660.jpg Олег Нарковский Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокурор Республики Саха (Якутия) Олег Нарковский скончался в возрасте 53 лет после долгой и тяжёлой болезни. Направленный в республику из Красноярского края прокурор проработал на посту полтора года.

Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Олег Нарковский был настоящим профессионалом, был верен служебному долгу и внёс достойный вклад в защиту и укрепление законности и правопорядка в нашем регионе, — отметили в пресс-службе главы региона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член КПРФ, депутат Госдумы Валентин Шурчанов скончался на 74-м году жизни. Как сообщил его однопартиец Сергей Гаврилов, причиной смерти политика стала коронавирусная инфекция. Лидер партии Геннадий Зюганов не раз заявлял, что Шурчанов может стать его преемником.