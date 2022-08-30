Прокуратура запросила 13 лет колонии врачам по делу об убийстве младенца Прокуратура попросила приговорить к 13 годам колонии врачей Елену Белую и Элину Сушкевич

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Прокуратура попросила приговорить к 13 годам колонии калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу о гибели младенца в роддоме, передает ТАСС. Коллегия присяжных заседателей 24 августа сочла вину врачей доказанной. Медиков уже судили в Калининграде, и тогда в 2020 году присяжные их оправдали, однако решение было отменено и дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд.

Прошу суд назначить наказания Элине Сушкевич в виде 13 лет колонии, Елене Белой - 13 лет колонии, с лишением права занимать врачебные должности на три года, — попросила прокурор на суде.

И. о. главврача роддома Белая и врач-анестезиолог Сушкевич обвинялись по ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего» и ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В ноябре 2018 года в роддоме на свет появился Одилжон Амиров, чья мать находилась на 24-й неделе беременности. Ребенок оказался недоношенным — масса его тела составляла 700 грамм, он был в тяжелом состоянии.

По версии следствия, Белая отчитала врачей за оказание реанимационной помощи ребенку, который был в тяжелом состоянии, и поручила Сушкевич убить его. Та ввела новорожденному смертельную дозу сульфата магния, в результате чего он скончался.

В 2020 году коллегия присяжных признала Белую и Сушкевич невиновными, однако позже дело было возвращено в суд.