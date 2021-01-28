Прокурор КБР попался на взятке в 100 тысяч рублей

Фото: ФСБ РФ

Девять человек оштрафовали и одного арестовали в Крыму за призывы к несогласованным с властями акциям.

Как сообщили в региональном МВД, полицейскими были найдены несколько интернет-групп в соцсетях с размещёнными призывами к выходу на несогласованную акцию протеста. Выявлены девять молодых людей, причастных к размещению информации, подавляющая...