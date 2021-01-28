Прокурор КБР попался на взятке в 100 тысяч рублей

Прокурор Черекского района Кабардино-Балкарии старший советник юстиции Тимур Хавпачев был задержан сотрудниками ФСБ после получения взятки в размере 100 тысяч рублей.
Операция проводилась 27 января. Незаконное вознаграждение являлось ежемесячным взносом, который представители ритуального бизнеса платили прокурору за покровительство. Деньги Хавпачеву передал сотрудник одной из похоронных компаний.
По факту получения взятки прокурором возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения,
Ранее NEWS.ru писал, что в Саратове повторно задержали прокурора Кировского района Андрея Пригарова, подозреваемого во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.
Первый раз он был задержан в конце декабря по делу о взятке в 18 млн рублей, полученной от представителя ритуального бюро. Суд отправил прокурора под домашний арест, но защите удалось добиться отмены меры пресечения. Второе дело на Пригарова завели в середине января. На этот раз его заподозрили в получении 15 млн рублей от главы строительной организации.