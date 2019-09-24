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Прокуратура Сосновоборска (Красноярский край) проверила инцидент с запретом учащемуся 4 класса носить причёску с осветлёнными волосами, убранными в «пучок» — в стиле шведского футболиста Златана Ибрагимовича. Соответствующее решение приняло руководство образовательного учреждения.

Надзорный орган установил, что директор не имел права требовать от ребёнка на подобные меры — это противоречит положениям законодательства об образовании и ограничивает право мальчика на самовыражение, говорится на официальном сайте регионального ведомства.

Ранее News.ru сообщал, что известные спортсмены поддержали ученика четвёртого класса из Сосновоборска, которого из-за необычной причёски в школе собрались перевести на домашнее обучение.

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Юрий Сёмин пригласил мальчика, в гости к «железнодорожникам», а офицер Российского футбольного союза (РФС) по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин пригласил ученика на матч сборной России.