Прокуратура заинтересовалась ранением школьника ножом на перемене В Свердловской области прокуратура проверит инцидент с ранением школьника ножом

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В поселке Белоярский Свердловской области ученик восьмого класса получил ножевое ранение во время перемены, сообщает KP.RU. Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Как сообщают в пресс-службе ведомства, около 14:30 после завершения седьмого урока один из учеников начал в шутку размахивать ножом перед своим сверстником, а тот попытался схватить подростка за руку, чтобы избежать порезов.

Во избежание порезов учащийся восьмого класса пытался схватить за руку подростка, однако тот ее отдернул, нанеся при этом поверхностный порез в области бедра восьмикласснику. В учреждении здравоохранения пострадавшему была оказана медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 11 марта. Прокуратура организовала проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего. Кроме того, сотрудники ведомства оценят соблюдение требований законодательства относительно охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе планируется установить, каким образом школьник смог пронести нож в учебное заведение.

До этого обрушение тамбура произошло в школе села Нижнего Чекурского в Татарстане, в результате 16-летняя девочка получила серьезные травмы. Пострадавшую школьницу госпитализировали в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.