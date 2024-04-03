Прокуратура заинтересовалась обрушением стены в школе в Алтайском крае Прокуратура проводит проверку по сообщению об обрушении стены школы на Алтае

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Стена частично обрушилась в одной из школ Камня-на-Оби Алтайского края, прокуратура проводит по данному факту проверку, сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, об этом стало известно по сообщениям из соцсетей. Прокуратура установит причины и условия произошедшего, проверит руководство учебного заведения на соблюдение требований безопасности, а также даст оценку работе уполномоченных органов по содержанию здания и территории школы.

В соцмедиа размещено сообщение о частичном обрушении стены в одной из школ города Камень-на-Оби. Граждане сообщают, что местами выпала кирпичная кладка и обвалилась штукатурка, — говорится там.

Ранее сообщалось, что в школе села Нижнего Чекурского в Татарстане произошло обрушение тамбура, в результате чего 16-летняя девочка получила серьезные травмы. Пострадавшую школьницу госпитализировали в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

До этого в Татарстане произошел аналогичный инцидент, в поселке Дербышки местную жительницу едва не завалило обломками козырька магазина, на который обрушился снег с крыши. На опубликованной записи с камеры наблюдения видно, как женщина заходит в здание буквально за секунду до обвала.