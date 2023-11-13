Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Подмосковье Прокуратура проконтролирует расследование ДТП на трассе М9 в Красногорске

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Прокуратура подмосковного Красногорска взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Инцидент произошел вечером 13 ноября на трассе М9 «Балтия».

По предварительным данным, сегодня около 17:35 в районе 24 км автодороги М9 «Балтия» женщина, управляя легковым автомобилем марки Nissan с двумя несовершеннолетними пассажирами, совершила столкновение с автомобилями, двигающимися в попутном направлении, — говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина и девятилетний мальчик получили тяжелые травмы. Они госпитализированы. Красногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что авария с участием трех автомобилей произошла около Верхних Котлов. По информации корреспондента NEWS.ru, одна из машин проехала на красный сигнал светофора, когда по пешеходному переходу шли люди. Затем водитель потерял управление, когда в него врезалось такси. Пострадавших успели оттащить прохожие, после чего один из автомобилей взорвался.

Также стало известно, что в подмосковном Раменском 49-летняя женщина погибла за рулем авто на железнодорожном переезде при столкновении с поездом. ДТП произошло на нерегулируемом переезде Кузяево. У машины заглох мотор прямо на железной дороге.