Прокуратура выявила нарушения в обслуживании орской дамбы Прокурор Руслан Медведев: дамба в Орске содержалась ненадлежащим образом

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Дамба в Орске содержалась ненадлежащим образом, сообщил прокурор Оренбургской области Руслан Медведев. По его словам, в ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения. Ход расследования уголовного дела передан под личный контроль прокурора.

Установлено, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, в связи с чем 5 апреля 2024 г. произошел прорыв дамбы. Материалы проверки были направлены в следственный орган, которым возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ <...>, а также по ст. 293 УК РФ, — сообщили в прокуратуре.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что жителям нескольких районов Оренбурга, оказавшихся в зоне подтопления, необходимо немедленно покинуть свои дома. В скором времени власти начнут использовать систему оповещения, он призвал отнестись к сигналу серьезно. При этом жителей, которые отказываются покидать дома, будут эвакуировать принудительно при участии сотрудников полиции, предупредил глава города. Согласно последним данным, уровень воды в Урале достиг 8,55 метра и продолжает повышаться.