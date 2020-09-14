Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шамсутдинова

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Обвинительное заключение по уголовному делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев, утверждено. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

Мне было вручено обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Шамсутдинова Рамиля, — цитирует его ТАСС.

Обвинение было утверждено Главной военной прокуратурой РФ. Дело будет направлено во Второй военный суд Восточного военного округа с дислокацией в городе Чите.

По оценке адвоката, судебное заседание может начаться в октябре. К этому времени заключённый успеет ознакомиться с материалами уголовного дела.

Рядового Шамсутдинова арестовали после расстрела сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. От рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По версии защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части. Минобороны опровергло версию о дедовщине, признав, что у солдата был личный конфликт с одним из офицеров в карауле. История Шамсутдинова спровоцировала общественное обсуждение проблемы насилия в российской армии. Ему предъявили обвинение по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух лиц». Срочнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая и блогер Ксения Собчак выпустила документальный фильм о рядовом Рамиле Шамсутдинове. Собчак попыталась разобраться в причинах, которые подтолкнули срочника к массовому убийству. Она пообщалась с отцом солдата Салимом Шамсутдиновым, побывала в городе детства рядового — Тобольске, взяла интервью у представителей Комитета солдатских матерей.