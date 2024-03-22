Прокуратура Татарстана снова возьмется за мигранта, оправданного в убийстве В Татарстане прокуратура обжалует решение суда, оправдавшего мигранта-убийцу

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Прокуратура Республики Татарстан

Прокуратура Татарстана обжалует решение суда, который выпустил на свободу уроженца Узбекистана, вступившего в конфликт с тремя погромщиками кафе, один из которых скончался, заявили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Отмечается, что мигранта оправдали, после того, как инстанция переквалифицировала его действия с убийства при превышении самообороны и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Судья назначил мужчине наказание в виде 26 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Однако после того, как подсудимому зачли время содержания под стражей, он оказался на свободе ввиду истечения срока наказания.

Прокуратура с таким решением суда не согласна и намерена обжаловать его в апелляционном порядке. Вопрос об апелляционном обжаловании будет решаться государственным обвинением после изучения доводов судебного решения и протокола судебного заседания, — заявили в ведомстве.

По версии следствия, в июле 2023 года трое пьяных мужчин напали на прохожего и повара в кафе на улице Мавлютова в Казани. Мигрант вмешался в конфликт, он достал нож и убил одного из нападавших, а также ранил еще двоих. Прокуратура запрашивала для него 17 лет колонии строгого режима.

20 марта в Санкт-Петербурге местный житель позвонил в экстренные службы и сообщил, что его избили, после чего умер, не дождавшись помощи. Он успел рассказать о сбежавших злоумышленниках. В итоге полиция задержала двух 15-летних подростков с гражданством Узбекистана. Им вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности.