Прокуратура российского региона проверит случаи отравления суши В Новосибирске более 10 человек госпитализировали с острым отравлением суши

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Более 10 человек, заказавших суши в службе доставки в Новосибирске, госпитализированы с признаками острого пищевого отравления, сообщили в областной прокуратуре. Ведомство контролирует привлечение к ответственности виновных. Работа предприятия общепита приостановлена.

Установлено, что в марте текущего года в медицинское учреждение с признаками острого пищевого отравления были госпитализированы более 10 человек, которые употребляли продукцию одного из городских предприятий общественного питания в Кировском районе г. Новосибирска, — рассказали в ведомстве.

Ранее шесть человек поступили в больницу в Казбековском районе Дагестана с признаками пищевого отравления, все они ели в одном кафе. Среди пострадавших трое детей. Прокуратура республики проверит произошедшее и при необходимости примет меры реагирования.

До этого случай массового отравления был зафиксирован в Кировской области после обеда в школьной столовой. Пищевое отравление было диагностировано по меньшей мере у 16 детей из села Калинино, их госпитализировали.

До этого стало известно, что в столовой Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета отравились полсотни студентов. У большинства пострадавших заболевание протекало в форме острого гастроэнтерита, однако также фиксировались случаи заражения сальмонеллезом.