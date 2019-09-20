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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что увольнение глав администраций всех городов и районов республики было продиктовано необходимостью полной перезагрузки всех органов власти.

Главы городов и районов проявили важное качество — ответственность, готовность ещё раз пройти через широкое общественное обсуждение и конкурсные процедуры, — отметил глава республики. Он добавил, что все кандидаты представят...