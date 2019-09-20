Прокуратура Чечни проводит проверку после пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк» в Грозном. Об этом сообщается на странице надзорного органа в
По поручению прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова организована прокурорская проверка по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк», — говорится в сообщении.
Пожар в правом крыле ТРЦ произошёл вечером в четверг, 19 сентября. Площадь возгорания составила 700 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал, писал News.ru. Причины ЧП устанавливаются.