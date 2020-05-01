Прокуратура проверяет сделку с землей у воинского захоронения под Истрой

https://static.news.ru/photo/ba22df96-8bb7-11ea-af88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/Global Look Press

Возможная продажа в частную собственность земельного участка на месте воинского захоронения в подмосковной Истре стала предметом проверки прокуратуры Московской области.

О сделке с землёй рядом с крупной братской могилой у поселка Павловская Слобода узнали сотрудники Музея отечественной военной истории. Хотя на самом памятнике всего 9 фамилий, по данным поисковиков, там захоронены несколько сотен бойцов.

Отмечается, что паспорт захоронения, хранившийся в сельской администрации, был утерян. Когда собственник начал раскоп на земельном участке, были извлечены останки 43 бойцов, которых перезахоронили в другой братской могиле.

В случае установления фактов нарушения закона будут незамедлительно приняты соответствующие меры реагирования, — цитирует ТАСС сообщение прокуратуры.

Как писал NEWS.ru, в России могут установить уголовную ответственность за уничтожение памятников и других мемориальных сооружений в честь погибших защитников Отечества. Под эту категорию попадут также памятники, стелы, обелиски и другие мемориальные сооружения и объекты. Сейчас в российском законодательстве существует уголовная ответственность только за повреждение памятников истории и культуры.