https://static.news.ru/photo/c96e3bb6-6c0a-11ea-865c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

Прокуратура в Тамбовской области проводит проверку по факту столкновения двух междугородних автобусов, которые опрокинулись в кювет, под Тамбовом.

Смотрим условия дорожного движения, выясняем, откуда эти автобусы, были ли у них законные основания на то, чтобы осуществлять пассажирские перевозки, соблюдались ли правила перевозки, насколько были автобусы загружены, — передаёт ТАСС сообщение прокуратуры.

Кроме того, устанавливается, какие предприятия эксплуатировали автобусы и кому они принадлежали.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Тамбовской области 22 марта произошло столкновение двух автобусов. В результате аварии погибли три человека. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы региональной ГИБДД.