Прокуратура в Тамбовской области проводит проверку по факту столкновения двух междугородних автобусов, которые опрокинулись в кювет, под Тамбовом.
Смотрим условия дорожного движения, выясняем, откуда эти автобусы, были ли у них законные основания на то, чтобы осуществлять пассажирские перевозки, соблюдались ли правила перевозки, насколько были автобусы загружены, — передаёт ТАСС сообщение прокуратуры.
Кроме того, устанавливается, какие предприятия эксплуатировали автобусы и кому они принадлежали.
Как ранее писал NEWS.ru, на территории Тамбовской области 22 марта произошло столкновение двух автобусов. В результате аварии погибли три человека. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы региональной ГИБДД.
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