Прокуратура проверит сведения о попытках суицида в калужской колонии

В прокуратуре Калужской области оперативно отреагировали на появившиеся в СМИ сообщения о попытке массового самоубийства заключённых в исправительной колонии № 3 в Калужской области. Сотрудники уже выехали на место, говорится на официальном сайте ведомства.

Прокуратурой области организована проверка по публикации, размещённой в средствах массовой информации, о нанесении себе телесных повреждений осуждёнными, содержащимися в исправительной колонии, — отмечается в заявлении.

Впервые информация о возможном инциденте в ИК-3 под Калугой появилась во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы». Адвокат Юлия Чванова, сославшись на жену одного из находящихся в колонии осуждённых, рассказала о совместной попытке покончить с жизнью десятков людей, находящихся в исправительном учреждении. Причиной, по которой заключённые решились на этот шаг, стало регулярное избиение вместе с ужасными условиями содержания.

В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) данную информацию опровергли, подчеркнув, что колония функционирует без изменений режима.



Как сказала Чванова, постоянное насилие над осуждёнными началось со смены руководства и приходом на должность начальника колонии Павла Рыженкова. Он является бывшим заместителем руководителя владимирской ИК-3 строгого режима (которая известна как «Моторка»). По словам адвоката, из этого исправительного учреждения также поступали жалобы о «зверских издевательствах над осуждёнными».



Юрист подчеркнула, что подала заявление в прокуратуру и Следственный комитет. Согласно её данным, осуждённые также испытывают проблемы с оказанием медицинской помощи, в том числе и те, кто болен гепатитом и ВИЧ-инфекцией. Кроме того, у лиц, отбывающих наказание, забирают личные вещи, обувь и одежду и выгоняют раздетыми на улицу.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net обнародовал видеоархив пыток и изнасилований заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Ролики предоставил программист и бывший заключённый ОТБ-1 в Саратове, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.