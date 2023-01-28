Прокуратура проверит покупку внедорожника за 5,4 млн для театра в Калуге

Фото: exeed

Внедорожник EXEED VX President

Прокуратура Калужской области проведет проверку в связи с намерением руководства областного драмтеатра приобрести внедорожник EXEED VX President, об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале со ссылкой на прокурора области Константина Жилякова. Ранее объявление о покупке авто появилось на сайте госзакупок, после оно исчезло. Стоимость внедорожника оценивается в 5,4 млн рублей.

Прокурор области Константин Жиляков поручил провести проверку информации по факту намерения Калужского областного драматического театра приобрести дорогостоящий внедорожник, — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно документам, которые были опубликованы на сайте госзакупок, театр хотел получить белую машину с автоматической коробкой передач, кожаным салоном, большой сенсорной панелью и системой кругового обзора. Сам автомобиль должен быть выпущен не позднее 2022 года.

Информация об этом заказе вызвала резонанс и бурное обсуждение в обществе, после чего объявление было снято с сайта госзакупок.

Ранее правительство РФ предложило убирать данные ряда госзакупок из публичного доступа. Как рассказали в кабмине, это делается для максимального упрощения и ускорения принятия решений в сфере госзакупок. Согласно плану антикризисных мер, правительство сможет определять группы товаров, работ и услуг, которые можно закупить без конкурса, размеры авансов, случаи изменения условий контракта без применения штрафных санкций, а также случаи неразмещения контрактов на портале госзакупок.