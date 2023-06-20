Прокуратура проверит пансионат в Новосибирске, где умерла пенсионерка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске прокуратура начала проверку по факту избиения 98-летнего пенсионера в пансионате «Ремели», пожилой пациент оказался в реанимации. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. После этого стали всплывать другие истории об этом доме престарелых, в том числе о смерти пенсионеров. Одна из родственниц постоялицы пансионата рассказала «КП — Новосибирск», что узнала о смерти бабушки только через 11 дней после произошедшего.

Нам дали контакты менеджера Анжелики, она заверила, что с бабушкой все хорошо, только мало ест. Через пару дней мы снова начали дозваниваться, смогли достучаться только на номер на сайте пансионата. Мне и сказали, что бабушка умерла 8 ноября, уже 11 дней она лежала в морге, — сообщила собеседница издания.

Женщина рассказала, что со смерти пенсионерки прошло два года, документы были утеряны. Но теперь родственница намерена обратиться в прокуратуру после того, как стали появляться похожие истории. Так, сын одного из постояльцев пансионата, военного пенсионера, также рассказал СМИ о смерти отца. По его словам, мужчину могли спасти, но никто вовремя не привлек врачей.

Семейный юрист Инесса Рябинина посоветовала всем пострадавшим подать в суд иск о нарушении закона «О защите прав потребителей» и обратиться в прокуратуру. Она отметила, что по факту смерти пенсионерки родственникам должны были сразу сообщить информацию, а не держать тело в морге 11 дней. Юрист уточнила, что в качестве доказательства при отсутствии договора можно использовать чеки или скрины банковских платежей.

Ранее в одном из реабилитационных центров Саратова до смерти замучили пациента. Мужчину избили, после чего завернули в ковер, заклеили скотчем и оставили на морозе. Врач погибшего рассказал, что ему не давали жаловаться родственникам, а основания, на которых его содержали в рехабе, неизвестны, так как тестов на наличие наркотиков в организме не проводилось.