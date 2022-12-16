Прокуратура проверит ИП, автобус которого попал в ДТП под Хабаровском

Фото: epp.genproc.gov.ru

Фото с места происшествия

Прокуратура Хабаровского края организовала проверку по факту ДТП с автобусом на Комсомольской трассе в Нанайском районе, в результате которого погибли семь и пострадали 23 человека. Проверка касается соблюдения индивидуальным предпринимателем, которому принадлежит автобус «Голден Драгон», перевозивший сотрудников ООО «Амур Минералс», правил перевозки пассажиров, сообщается на сайте краевого ведомства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

Работу спасательных и правоохранительных органов на месте координирует прокурор Нанайского района Андрей Сова. Также на месте происшествия работает зампрокурора Хабаровского края Олег Алексеев.

ДТП с автобусом, перевозившим вахтовиков, произошло утром 16 декабря. По предварительным данным, водитель на повороте не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус слетел с трассы в кювет и перевернулся.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что семьям погибших из резервного краевого фонда будет выплачено по 1 млн рублей, пострадавшие получат по 500 тысяч рублей. Глава региона пообещал подписать соответствующее постановление в кратчайшие сроки.