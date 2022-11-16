Прокуратура проверит факты жестокого обращения с животным в Кашире

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животным в деревне Тарасково городского округа Кашира, сообщается в Telegram-канале Московской областной прокуратуры. 9 ноября некий мужчина дважды выстрелил в бродячую собаку, привязал ее за трос к своей машине и увёз с места происшествия.

Противоправные действия мужчины были засняты очевидцами на видео, которое впоследствии опубликовано в СМИ. Каширская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного органом дознания по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), - сказано в сообщении.

Ранее Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Буратов сообщил о появлении новых штрафов за жестокое обращение с животными. Так, штрафы за выброшенных питомцев будут составлять до 30 тысяч, а ответственность за жестокое обращение с животными будет не только уголовной, но и административной: штрафы по этой статье составят до 100 тысяч рублей. Также появятся штрафы для владельцев, чьи питомцы покусали кого-либо. В таком случае денежное наказание будет составлять до 200 тысяч рублей.