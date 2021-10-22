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Прокуратура проверит чёрную воду на Байкале

11:44, 23 октября 2021
Прокуратура проверит чёрную воду на Байкале Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
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Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку сообщений о чёрной воде в озере Байкал возле села Дубинино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства. Основная версия - отмирание и выброс водорослей. 

По предварительным данным Росприроднадзора, мазутного загрязнения нет, имеется изменение цвета по причине отмирания и выброса водоросли. Но прокуратура все равно организовала проверку, направила специалистов для отбора проб. Информация будет после получения лабораторных исследований, - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Кабанском районе Бурятии местные жители зафиксировали черные пятна на поверхности Байкала. В соцсетях очевидцы писали, что в воздухе ощущается запах мазута.

Ранее в ГУП «Мосводосток» объяснили, что масляные пятна на реке Сетунь, которые в конце сентября заметили местные жители, появились из-за «залпового сброса», совершённого неизвестными злоумышленниками.  

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