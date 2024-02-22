Новосибирскую чиновницу проверят после скандала с беременной учительницей Mash: прокуратура проверит министра образования Новосибирской области Жафярову

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Telegram-канал Mash сообщил, что новосибирская прокуратура проведет проверку в отношении министра образования области Марии Жафяровой после того, как беременную учительницу из Куйбышева вынудили удалить свадебные фотографии. По данным канала, ведомство сочло снимки непристойными, активисты из движения «Сорок сороков» не согласились с этим мнением и пожаловались на главу министерства в правоохранительные органы.

Mash сообщает, что православные активисты пояснили, что Министерство образования обошлось чересчур строго с преподавательницей русского языка и литературы Марией Львовой, общественники не увидели на снимках со свадьбы учительницы ничего порочащего и безнравственного и попросили правоохранительные органы провести проверку. По данным канала, в прокуратуре пообещали проверить действия министра образования на предмет превышения должностных полномочий, чиновнице может грозить штраф до 80 тысяч рублей.

Львова ранее рассказала Telegram-каналу Mash Siberia, что ей недавно позвонил директор школы и рассказал, что на нее поступил донос за распространение интимных фотографий, женщине пришлось удалять свадебные снимки, на одном из которых она целует мужа в щеку, а на другом позирует на фоне собора святого Александра Невского, ей также пришлось писать объяснительную.

До этого сообщалось, что во Владимире педагог, ударивший по голове ученика седьмого класса, останется без работы. Директор школы, в которой произошел инцидент, не стал отрицать факт случившегося и заявил, что учитель будет уволен. По его словам, преподаватель «перешел определенную грань».