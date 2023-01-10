Прокуратура проверит авиакомпанию из-за инцидента в аэропорту Норильска Транспортная прокуратура в Норильске начала проверку из-за выкатывания самолета за пределы взлетной полосы

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Пассажирский самолет авиакомпании Nordstar

Самолет рейса Норильск-Москва авиакомпании «Норд Стар» выкатился за пределы взлетной полосы на точке отбытия. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом. Все пассажиры были размещены в аэропорту, а борт отправлен на технический осмотр. Прокуроры проверят, насколько «Норд Стар» соблюдает технические нормы безопасности и права пассажиров в период ожидания рейса.

На борту самолета находилось 116 пассажиров и 6 членов экипажа. В настоящее время пассажиры размещены в здании аэровокзала, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния, — сообщили в надзорном ведомстве.

Красноярское издание «Дела» уточнило, что самолет успешно вылетел в Москву в 13:30 по местному времени (9:30 по московскому времени). При техническом обслуживании каких-либо отклонений обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Хабаровска у пассажирского самолета лопнуло шасси при посадке. В результате одна из взлетно-посадочных полос была закрыта. Пострадавших нет.

В Ненецком автономном округе 10 января объявили днем траура по погибшим в результате крушения самолета Ан-2. На борту самолета находились двое членов экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести.