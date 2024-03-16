Прокуратура предостерегла россиянина за призывы к порче бюллетеней В Бурятии владельца Telegram-канала предостерегли за призывы к порче бюллетеней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Бурятии вынесла предупреждение владельцу Telegram-канала, в котором публиковались призывы к участию 17 марта в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках республики и порче бюллетеней. В надзорном ведомстве напомнили, что за такие правонарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Прокуратура Железнодорожного района города Улан-Удэ сегодня объявила предостережение владельцу Telegram-канала, — говорится в сообщении.

16 марта член избирательной комиссии вылила зеленку в урну для голосования в Ижевске. Как передает пресс-служба избиркома региона, работники участка помешали испортить большинство подписей, женщину задержала полиция. Комиссия завершила голосование в штатном режиме.

Ранее зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках. В двух регионах злоумышленники испортили урны, влив в них чернила, заявил он. Подобный инцидент также произошел на одном из участков в Москве, где женщина вылила в урну краску.

Он также сообщил, что на результаты выборов порча урн для голосования не влияет. Однако он добавил, что для вандалов наказание должно быть жестким, чтобы все понимали, что «власть такими методами не достигается».