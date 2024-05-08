Прокуратура поставила точку в деле кондуктора, высадившего ребенка в мороз В Челябинске наказали высадившего ребенка из трамвая в мороз кондуктора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Прокуратура привлекла к административной ответственности высадившего из трамвая ребенка челябинского кондуктора, сообщили в пресс-службе ведомства. Перевозчику ООО «ЧелябГЭТ» предписано устранить нарушения законодательства.

По постановлению прокурора Тракторозаводского района кондуктор трамвая привлечен к административной ответственности, — говорится в сообщении.

Проверка началась после обращения представителя 11-летней девочки, которая 16 января по требованию кондуктора был вынужден покинуть трамвай, так как потеряла транспортную карту и не могла оплатить проезд. Школьница заблудилась и после длительного нахождения на улице в мороз заболела.

Прокуратура направила иск в Центральный районный суд Челябинска. Надзорное ведомство требует взыскать с ООО «ЧелябГЭТ» 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в Telegram-канале сообщил, что водитель рейсового автобуса, высадивший девятилетнюю девочку посреди дороги, уволен. Он отметил, что за подобные поступки будет наказывать по всей строгости, поскольку они недопустимы.