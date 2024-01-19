Прокуратура Подмосковья назвала предварительную версию остановки подъемника

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Причиной остановки подъемника на горнолыжном курорте «Степаново» в городе Яхроме Дмитровского городского округа Московской области могла стать неисправность механизма, из-за чего несколько человек с высоты упали на землю, сообщила региональная прокуратура. Надзорное ведомство проводит проверку.

По предварительной информации, по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъемника, на котором в этот момент находились люди. Все граждане оперативно эвакуированы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщила пресс-служба прокуратуры в Telegram-канале.

19 января стало известно, что около 10 человек сорвались с подъемника и получили травмы, катаясь на лыжах. Было известно о троих пострадавших. Девушка получила перелом поясничного позвонка, еще двое мужчин находились в состоянии средней тяжести. В МЧС России факт аварии подтвердили.

Ранее в Челябинской области ребенок получил тяжелую травму в результате падения с подъемника на горнолыжном курорте. Инцидент произошел 12 января на бесплатном детском подъемнике курорта «Солнечная долина» в Миассе. Мальчик впал в кому первой степени, у него были диагностированы множественные травмы и асфиксия. Возбуждено уголовное дело.