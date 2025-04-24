В Петербурге грузовое судно село на мель

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В Санкт-Петербурге грузовое судно село на мель при заходе в Канонерскую гавань, пишет «Петербург2». По данному факту Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку всех обстоятельств инцидента, сообщила пресс-служба ведомства.

Пострадавших в ходе аварийной остановки судна нет, отметили в прокуратуре. Специалисты подчеркнули, что судно избежало повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов.

Корабль уже сняли с мели с помощью буксиров и разместили на причале ООО «Терминал Святого Петра». Транспортная прокуратура проверяет возможные нарушения правил безопасности при эксплуатации судна.

Ранее в Ростовской области временно прекратили движение по Кочетовскому гидроузлу после инцидента с теплоходом «Альфа». По данным ведомства, судно ударилось о нижние ворота шлюзовой камеры при заходе в нее ночью.