Прокуратура Пензы сообщила о взрыве газа в жилом доме Прокуратура: в многоквартирном доме в Пензе произошел взрыв, погиб один человек

Взрыв произошел в многоквартирном доме в Пензе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о происшествии в многоэтажном доме. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения. При этом подробности ЧП в ведомстве приводить не стали.

После поступления сообщения о том, что в микрорайоне «Заря» в многоквартирном жилом доме произошел взрыв, прокурор Октябрьского района города Пензы Александр Плющ выехал на место происшествия, туда же выехали оперативно-следственные группы. Они проводят доследственную проверку, — говорится в сообщении прокуратуры.

Также уточнеятся. что после проведения экспертиз и уточнения причин случившегося ведомство решит вопрос о необходимсти проведения прокурорской проверки.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в поселке Русско-Высоцкое в Ленинградской области. Хозяин квартиры был госпитализирован.