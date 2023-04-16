Прокуратура Оренбурга начала проверку после нападения стаи собак на ребенка Прокуратура Оренбурга начала проверку по факту гибели мальчика в результате нападения бродячих собак

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В Оренбурге начата проверка по факту гибели девятилетнего мальчика в результате нападения бродячих собак, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры. На место происшествия прибыли зампрокурора области Игорь Крушинский и прокурор города Павел Кучерявенко.

Надзорному ведомству предстоит оценить исполнение органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасных условий проживания населения, в том числе исполнению полномочий по отлову бездомных животных, — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. В региональном надзорном ведомстве также добавили, что его руководитель Руслан Медведев взял под свой контроль расследование уголовных дел, возбужденных в связи с гибелью ребенка.

О произошедшем ранее сообщило управление СКР по Оренбургской области. Согласно данным следствия, мальчик гулял на площадке возле своего дома, в какой-то момент на него набросилась стая бродячих собак. От полученных травм ребенок скончался на месте.