Экс-депутату Редькину обжаловали приговор по делу об убийстве Прокуратура обжаловала приговор экс-депутату Редькину по делу об убийстве

Фото: Игорь Редькин

Игорь Редькин

Прокуратура Камчатского края подала апелляционную жалобу на приговор бывшему депутату регионального заксобрания Игорю Редькину по делу об убийстве по неосторожности. Гособвинение настаивает на отмене вердикта, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Сторона государственного обвинения полагает, что при рассмотрении дела в суде допущены процессуальные нарушения, в этой связи в представлении поставлен вопрос о полной отмене приговора и возвращении уголовного дела на новое судебное рассмотрение, — говорится в тексте.

Согласно материалам уголовного дела, 2 августа 2021 года, бывший депутат охотился в непредназначенном для этого месте и без соответствующего разрешения. Застрелив бурого медведя, он выследил еще одну цель, но попал в местного жителя, собиравшего металлолом на свалке. От полученного ранения тот скончался.

Суд признал Редькина виновным в причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте и приговорил его к ограничению свободы на 1 год (с учетом домашнего ареста остаток срока составил 9 месяцев) и штрафу в 200 тысяч рублей. Вердикт в законную силу пока не вступил.

Ранее СМИ сообщали, что Редькин упражнялся в стрельбе на месте происшествия, будучи в состоянии опьянения. Сам депутат утверждал, что приехал на свалку, чтобы отпугнуть бродившего там медведя, который мог напасть на местных жителей. О гибели мужчины он узнал позднее. Депутат заявил, что готов понести наказание за содеянное.