Прокуратура обвинила Украину в теракте против летчиков в Армавире Прокуратура: теракт против летчиков в Армавире совершен при участии Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Теракт в отношении выпускников военного училища в Армавире совершен организованной группой с участием сотрудников государственных органов Украины, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Как передает ТАСС, их личности пока не установлены.

По данным следствия, арестованный ранее по этому делу Егор Семенов приобрел не менее 200 флаконов «Кордиамина» в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари», а также торт. В дальнейшем он отравил препаратом продукты и курьером доставил в ресторан «Царская охота», где выпускники Армавирского высшего военного авиационного училища праздновали 20-летие выпуска.

Отмечается, что 33-летний уроженец Мелитополя Семенов проживал в России с 2015 года. Попытку отравить летчиков он предпринял в октябре этого года. Во время банкета он послал им 20-килограммовый торт с эмблемой училища и ящик виски Jameson. Курьер заявил, что передает подарки от других выпускников, которые сами не смогли принять участие в юбилее.

После этого мужчина сразу покинул помещение. Но летчики не стали пробовать угощение от неизвестного отправителя. Они обратились к руководству краснодарской полиции, а также в департамент военной контрразведки ФСБ.

Впоследствии экспертами в продуктах была обнаружена опасная для жизни концентрация лекарств. Выявленные препараты применяются в кардиологии и находятся в свободном доступе в аптеках. При передозировке они могут вызвать сбой ритма сердца или его остановку.