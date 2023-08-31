Прокуратура обнаружила еще один склад селитры с нарушениями в Дагестане

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Сотрудники прокуратуры Дербента обнаружили еще один склад аммиачной селитры, на котором были нарушены правила пожарной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Всего на складе хранилось около четырех тонн опасного вещества класса «Б». По результатам проверки было принято решение о возбуждении административного производства по статье 20.4 КоАП России.

В рамках надзорных мероприятий прокуратурой города Дербента совместно с сотрудниками полиции выявлен факт хранения 76 мешков (3,8 тонны) аммиачной селитры. В связи с нарушениями <...> возбуждено административное производство, — сообщили в прокуратуре Дагестана.

Уточняется, что склад с аммиачной селитрой расположен в селе Аглоби Дербентского района Дагестана. После проверки вся обнаруженная селитра была вывезена для обеспечения ее надлежащего хранения. Проверки соблюдения правил безопасности продолжаются.

Масштабные проверки складов с селитрой связаны со взрывом, произошедшим напротив автозаправочной станции в Махачкале. Жертвами происшествия стали 35 человек, еще 84 человека пострадали. По состоянию на 19 августа, в больницах находятся 36 человек, в том числе 11 детей. Часть пострадавших была доставлена в больницы Москвы. Хозяин склада был арестован, ему предъявлены обвинения в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности гибель людей.