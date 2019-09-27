https://static.news.ru/photo/3dc0627a-e1f8-11e9-9a94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нарушения выявила прокуратура в пермской больнице, работники которой устроили «итальянскую забастовку» из-за низких зарплат и переработок. Об этом сообщает профсоюз «Альянс врачей».

В прокуратуре закончилась проверка по нашему обращению о несоблюдении прав медработников в городской больнице № 6 в Перми. Надзорное ведомство нашло нарушения трудового законодательства: врачи не давали своего согласия на выполнение переработки путём совмещения должностей, — говорится в сообщении на сайте профсоюза .

Представители прокуратуры встретились с сотрудниками двух отделений стационара. Медики сообщили, что вынуждены из-за дефицита кадров работать дополнительно в качестве совместителей.

Надзорное ведомство, как информирует «Альянс врачей», решает вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

«Итальянскую забастовку» работники травматологического отделения и отделения для новорождённых пермской больницы № 6 объявили в начале сентября.

Как заявлял заведующий травматологическим отделением Александр Ивченков, персонал вынужден «работать на износ при остром дефиците кадров».

Мы еле-еле «закрываем» ночные дежурства. При этом мы вынуждены совмещать работу в отделении и травмпункте. А потом помногу часов стоим на ногах в операционной. За все переработки и работу по совместительству мне и моим коллегам платят копейки. Мы так больше не можем, мы устали от отсутствия нормальных условий труда, от того, что нашу работу не ценят и нас не уважают, — цитирует медика издание « Звезда ».

По словам завотделением для новорождённых Ирины Петровой, с начала года из её подразделения уволились пять врачей. Она добавила, что властям Прикамья известно о проблеме, но «ситуация не меняется».

Как писал News.ru, ранее сотрудники скорой помощи в Саткинском районе Челябинской области, пожаловавшиеся на низкие зарплаты, столкнулись с непониманием со стороны руководства. Заведующая медицинской частью и вовсе якобы пригрозила протестующим совершить над ними нелицеприятные действия.