Прокуратура Карелии начала проверку о завышении количества избирателей на выборах в регионе после жалобы депутата от партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой, сообщила она в своем Telegram-канале. По словам парламентария, по результатам проверки может поменяться число электората.

На запрос о несоответствии числа зарегистрированных в Карелии на 1 июля 2023 г. избирателей итоговым данным переписи населения прокуратура начала проверку. <...> На мой взгляд, тут одно из двух — либо число избирателей менять, либо результаты переписи по республике признавать ничтожными, — написала Слабунова.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Роджеру Коэну заявил, что действующий президент России Владимир Путин будет переизбран в марте 2024 года, набрав рекордные 90% голосов

Позже Песков заявил, что Коэн неверно интерпретировал его слова. Представитель Кремля объяснил, что уровень консолидации общества вокруг президента России абсолютно беспрецедентный, так что, если он будет выдвигаться, то будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы — теоретически — это только лишние расходы.

 