Прокуратура начала проверку завышенного числа избирателей в Карелии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Карелии начала проверку о завышении количества избирателей на выборах в регионе после жалобы депутата от партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой, сообщила она в своем Telegram-канале. По словам парламентария, по результатам проверки может поменяться число электората.

На запрос о несоответствии числа зарегистрированных в Карелии на 1 июля 2023 г. избирателей итоговым данным переписи населения прокуратура начала проверку. <...> На мой взгляд, тут одно из двух — либо число избирателей менять, либо результаты переписи по республике признавать ничтожными, — написала Слабунова.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Роджеру Коэну заявил, что действующий президент России Владимир Путин будет переизбран в марте 2024 года, набрав рекордные 90% голосов.

Позже Песков заявил, что Коэн неверно интерпретировал его слова. Представитель Кремля объяснил, что уровень консолидации общества вокруг президента России абсолютно беспрецедентный, так что, если он будет выдвигаться, то будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы — теоретически — это только лишние расходы.