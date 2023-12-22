В Красноярском крае проводится проверка в Кедровом корпусе после появления в соцсетях видео, на котором один из учащихся выстрелил в другого из пневматического оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Основаниями для проверки также послужили видео, в котором старшие кадеты вытирали доску пятиклассником, и сообщения о периодических избиениях учащихся младших классов.