Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме на Сахалине

Фото: 65.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту взрыва газа в пятиэтажном доме в Тымовском на Сахалине. Происшествие случилось по адресу: улица Библиотечная, 6а, в результате взрыва обрушилась часть жилого дома, говорится в сообщении ведомства.

Прокурор Тымовского района незамедлительно выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и оперативных служб. По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — говорится в сообщении областной прокуратуры.

На данный момент известно, что взрывной волной обрушен целый подъезд, обвалились квартиры с 5 по 1 этажи. По предварительным данным, семь человек пострадали, под завалами могут оставаться шесть человек. Очевидцы происшествия помогают спасателям в разборе обломков рухнувшей части дома.

Очевидцы происшествия уточняют, что дом не газифицирован и причиной взрыва мог стать газовый баллон.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия в Тымовском работают все оперативные службы, в Тымовский район вылетают губернатор и другие чиновники.