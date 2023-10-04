Прокуратура начала проверку после избиения активиста сыном Кадырова

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Telegram-канал Baza сообщил, что прокуратура начала проверку после избиения активиста Никиты Журавеля сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом. По информации канала, соответствующее уведомление прислали и из Следственного комитета республики. Согласно тексту документа, проверку ведут сотрудники отдела полиции Ахматовского района Грозного.

По указанной информации органом предварительного расследования проводится процессуальная проверка. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики, и по ним будет обеспечено принятие законного и обоснованного решения, — говорится в сообщении.

Ранее Рамзан Кадыров подтвердил, что его сын избил Журавеля, подозреваемого в поджоге Корана. Глава Чечни добавил, что наследник совершил правильный поступок, поскольку активист посягнул на священную книгу, а потому заслуживает самого сурового наказания.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества по правам человека Леонид Поляков в свою очередь заявил, что никаких последствий для Адама Кадырова не будет. По его словам, инцидент объясняется тем, что наследник главы Чечни воспитан в строгих мусульманских канонах.