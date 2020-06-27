Прокуратура начала проверку по факту перекачки стоков «Норникеля» в тундру

https://static.news.ru/photo/8588cb80-b914-11ea-b2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по факту перекачки стоков в тундру из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей «Норникелю». На месте происшествия также работает оперативная группа ОМВД по Норильску.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Специалисты проводят оценку масштабов загрязнения. Представители Росприроднадзора организовали забор проб в трёх точках: в районе хвостохранилища, на реках Хараелах и Норильской.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте ЧП мобильную насосную станцию с двумя подсоединёнными резиновыми трубопроводами. Судя по внешним признакам, неизвестные злоумышленники занимались перекачкой стоков длительное время, говорят в полиции.

Стражи порядка пытались провести разведку тундровой зоны, но установить границы вытекания жидкости из-за заболоченности оказалось невозможным. В полиции подчёркивают, что угрозы попадания вредных веществ в систему водоснабжения Норильска нет.

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем» за последний месяц. Ранее на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива. Всё случилось 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб. «Норникель» уже потратил на ликвидацию аварии 5 млрд рублей — около 0,5% прошлогодней прибыли, писал NEWS.ru.