Прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейсов из Москвы

https://static.news.ru/photo/80127082-4b5b-11eb-89a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская межрегиональная транспортная прокуратура запустила проверку из-за задержки и отмены нескольких авиарейсов из столичных аэропортов, сообщили в ведомстве.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла в период с 30 по 31 декабря текущего года, — передаёт РИА Новости.

Проверку проведёт Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В настоящий момент исполняющий обязанности прокурора Евгений Котеленец находится в московском аэропорту Домодедово, где контролирует ситуацию.

В ходе проверки ведомство планирует установить причины отмен и задержек рейсов. Прокуроры оценят соблюдение прав пассажиров и выяснят, предоставлялись ли людям соответствующие услуги при ожидании вылетов. Кроме того, представители ведомства дадут оценку исполнения перевозчиками лицензионного законодательства.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что направление вентиляции в самолётах, когда воздух циркулирует сверху вниз, а не по кругу, позволяет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией в полёте.

Во время полёта воздух в салоне лайнера полностью обновляется каждые три минуты. Половина его забирается из-за борта, другая половина пропускается через HEPA-фильтры, очищающие воздух от 99% вредных примесей и вирусов. Кроме того, направление вентиляции в самолётах способствует снижению риска инфицирования, потому что воздух курсирует не по кругу, проходя по всем рядам, а идёт исключительно сверху вниз, писал NEWS.ru.