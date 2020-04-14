Прокуратура Москвы напомнила, что у пассажиров такси должен быть пропуск

https://static.news.ru/photo/7a9917a2-7e7c-11ea-b7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокурор Москвы Денис Попов предупредил компании такси о необходимости проверять пропуска у пассажиров.

Отмечается, что с 15 апреля гражданам для поездок по городу на личном, служебном или общественном транспорте, включая такси, необходимо иметь цифровой пропуск.

Прокурор города Москвы Денис Попов направил руководителям трёх крупных столичных таксомоторных компаний предостережения о недопустимости нарушения законодательства, — говорится в сообщении ведомства.

Должностные лица этих предприятий предупреждены об ответственности за непринятие мер по защите жизни и здоровья людей. При этом нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, несоблюдение дополнительных мер и ограничений по предупреждению распространения вирусной инфекции может повлечь осложнение эпидемиологической ситуации в городе.

Как писал NEWS.ru, с 15 апреля цифровые пропуска станут обязательными для пользования общественным транспортом и поездок на личном автомобиле в Москве и области. Сотрудники правоохранительных и санитарных служб получат право проверять наличие разрешений на передвижение у горожан.

Как отметил мэр Сергей Собянин, власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.