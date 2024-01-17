Прокуратура Башкирии открыла «горячую линию» для пострадавших в беспорядках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Башкирии открыла телефон «горячей линии», куда могут направлять свои жалобы пострадавшие при беспорядках в Баймаке, сообщили в надзорном ведомстве региона. Звонки будут приниматься сотрудниками отдела по рассмотрению обращений и приему граждан.

В прокуратуре Республики Башкортостан заработала «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан, пострадавших в результате массовых беспорядков в Баймакском районе. Граждане могут сообщить обо всех фактах нарушения законодательства при проведении протестной акции, — говорится в сообщении.

Направлять жалобы и обращения можно по телефону 8 (347) 276-28-46 в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

В среду, 17 января, Баймакский районный суд Башкирии приговорил местного активиста, защитника природы и члена организации «Башкорт» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по обвинению в возбуждении ненависти и вражды. После оглашения приговора около здания суда в Баймаке начались стычки между полицией и сторонниками активиста, последовали задержания.

По информации местных СМИ, сотрудники ОМОНа применили светошумовые гранаты. Сообщалось о двух десятках протестующих, которым понадобилась помощь медиков. В основном они жаловались на резь в глазах из-за распыленного газа. По данным Следственного комитета РФ, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.