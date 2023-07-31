Прокатившийся на проводах козел из Дагестана стал звездой соцсетей В Дагестане козел зацепился рогами за провода во время перевозки на автомобиле

Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Pres

Козел, зацепившийся рогами за провисшие провода в одном из районов Дагестана, стал звездой социальных сетей. Инцидент произошел, когда животных перевозили на слишком высоком автомобиле. На видео c Telegram-канала РИА Новости можно увидеть, как козел раскачивается на проводах над грунтовой дорогой, пока люди идут его вызволять.

По информации канала, история произошла в селе Кутих. Местные жители знают о проблеме обвисших проводов, потому ездят осторожно, однако участники инцидента были из другого района. В Кутих они приехали, чтобы купить скот.

Козел в результате происшествия не пострадал. Его вскоре спустили на землю, а специалисты занялись решением проблемы с проводами.

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