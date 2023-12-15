Из полыхающего цеха в Свердловской области эвакуировали 40 человек Производственный цех загорелся в Свердловской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сысертском городском округе Свердловской области загорелась кровля производственного цеха, пламя распространилось по площади в 1300 кв. м., сообщает пресс-служба МЧС. Из пристроенного к цеху здания эвакуировали 40 человек. На месте работают 41 спасатель и 15 единиц техники.

В селе Бобровском горит кровля цеха по производству пеноблоков. Огонь охватил 1 300 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее на авиационном заводе имени Чернышева, расположенном на северо-западе Москвы произошел пожар. Возгорание было зафиксировано примерно в шесть часов утра в одном из помещений. Загорелась емкость с ацетоном. В результате ЧП пострадал один человек, которого госпитализировали с ожогами 2–3-й степени, затронувшими 90% тела.

В начале ноября крупный пожар вспыхнул в складском помещении в Дрожжановском районе Татарстана. Площадь возгорания составила 2,2 тысячи квадратных метров. Огонь охватил здания с фасовочной упаковкой для корма животных. В тушении было задействовано 42 специалиста и 23 единицы техники. Жертв удалось избежать.

До этого в результате крупного пожара в частном секторе Барнаула погибли два пенсионера. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 140 квадратных метров, им удалось спасти троих человек, в том числе ребенка.