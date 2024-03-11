Производители электроники переезжают из Калининграда «Коммерсант»: «Телебалт» переносит мощности из Калининградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Калининградский производитель электроники «Телебалт Т» планирует запустить завод в Ленинградской области, сообщает «Коммерсант». В 2022 году компания прекратила сборку техники из-за проблем с логистикой.

В Министерстве экономики и промышленности региона сообщили изданию, что в 2022 году «Телебалт Т» прекратил производство из-за удорожания компонентов. При этом вице-президент по развитию производства еще одного производителя электроники — GS Group — Федор Боярков отметил, что угроза существует и для других компаний.

С закрытием западных границ ситуация изменилась, компаниям, ориентированным на экспорт, пришлось переключиться на внутренний рынок либо выстраивать новые логистические цепочки, — сообщил он.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов рассказал, что в России могут ввести утилизационный сбор для импортной электроники. При этом сенатор отметил, что сперва необходимо наладить отечественное производство. По мнению авторов инициативы, это поможет привлечь дополнительные средства в госбюджет и расчистит рынок от иностранных конкурентов, придав стимул для развития российских высокотехнологичных компаний.