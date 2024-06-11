«Байкал аква» отреагировала на инцидент с химическими ожогами Mash: компания «Байкал аква» исключила попадание инородных веществ в воду

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Компания «Байкал аква» заявила, что попадание любых инородных веществ внутрь бутылки с водой исключено, передает Telegram-канал Mash. По данным источника, вода проходит автоматизированный производственный цикл и лабораторный контроль на каждой его стадии. Так компания прокомментировала инцидент в Самаре вокруг семьи, которая получила химические ожоги.

«Байкал аква» уточнила, что бутылки маркируются через «Честный знак». Система позволяет следить за продукцией на всей цепочке, начиная с изготовителя и заканчивая конечным потребителем, а также гарантирует безопасность товаров, заверили в компании. Производитель проверяет самарские поставки воды на контрафакт и подделку, передает Mash.

Представители компании выясняют вместе с пострадавшими все обстоятельства случившегося. «Байкал аква» является производителем воды «Легенда Байкала», которую ранее выпила семья из Самары.

Супруги и их ребенок получили химические ожоги после употребления напитка из доставки. По данным Mash, семье понадобилась помощь медиков. Выяснилось, что они заказали бутылку объемом 750 мл. Мама выпила больше всех, отец — поменьше, а ребенку досталось совсем немного. Однако после распития «Легенды Байкала» из Иркутской области все трое почувствовали себя плохо. Женщина сообщила каналу, что вода была чуть жестковатой.